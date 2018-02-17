تفجير يستهدف دبابة إسرائيلية على أطراف قطاع غزة





غزة (أ ف ب)

أفادت مصادر متطابقة أن تفجيرا استهدف دبابة إسرائيلية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة السبت، فرد الجنود بإطلاق النار على مركز مراقبة داخل القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلى فى بيان أن إحدى دباباته أطلقت النار على مركز مراقبة داخل قطاع غزة، ردا على تفجير"عبوة ناسفة" استهدفت الدبابة.

وردا على سؤال لفرانس برس، حول ما إذا كان التفجير أوقع ضحايا بين الجنود الإسرائيليين، رفضت متحدثة باسم الجيش تقديم معلومات عن الحادث.