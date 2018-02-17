تفجير يستهدف دبابة إسرائيلية على أطراف قطاع غزة

تفجير يستهدف دبابة إسرائيلية على أطراف قطاع غزةالسبت، 17 فبراير 2018 06:35 م
دبابة إسرائيلية
غزة (أ ف ب)
إضافة تعليق
أفادت مصادر متطابقة أن تفجيرا استهدف دبابة إسرائيلية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة السبت، فرد الجنود بإطلاق النار على مركز مراقبة داخل القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلى فى بيان أن إحدى دباباته أطلقت النار على مركز مراقبة داخل قطاع غزة، ردا على تفجير"عبوة ناسفة" استهدفت الدبابة.
وردا على سؤال لفرانس برس، حول ما إذا كان التفجير أوقع ضحايا بين الجنود الإسرائيليين، رفضت متحدثة باسم الجيش تقديم معلومات عن الحادث.
إضافة تعليق
فى ذكرى رحيل الأستاذ.. هيكل فى "زيارة جديدة للتاريخ": تأخرت عن لقاء ملك إسبانيا ثلث ساعة.. والمارشال مونتجمرى يعود للعلمين بعد 25 عاما على الحرب.. ويؤكد: تمنيت مقابلة آينشتين مرة أخرى
لجنة شئون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبد المنعم أبو الفتوح.. نيابة أمن الدولة تتسلم التقرير الطبى للقيادى السابق بالإخوان.. وتتهمه بالتخطيط لقلب نظام الحكم.. وتواجهه بالأحراز ومحضر التحريات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة