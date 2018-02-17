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تعرف على خطط أوقاف الإسكندرية لمواجهة معاقل التطرف والأفكار المنحرفة

السبت، 17 فبراير 2018 02:01 ص
تعرف على خطط أوقاف الإسكندرية لمواجهة معاقل التطرف والأفكار المنحرفة الشيخ محمد العجمى وكيل أوقاف الإسكندرية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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تعتبر الإسكندرية هى معقل للأفكار المتطرفة خرج منها رموز الدعوة السلفية وأصبحت أرضا خصبة للأفكار المتطرفة، بعد أن وصلت لعدد كبير من الشباب فى كافة المحافظات، وأعدت وزارة الأوقاف خطة للسيطرة على هذه الظاهر فى محافظة الإسكندرية وطبقتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، وهى :

1-   نشر الدعاة فى كافة أنحاء المحافظة للتقرب للمواطنين والإجابة على تساؤلاتهم

2-   منع غير المعتمدين من وزارة الأوقاف وغير المتخصصين من اعتلاء المنابر

3-   قوافل دعوية أسبوعية

4-   دروس دينية مستمرة للكبار والأطفال ولمختلف الأعمار

5-   الدور المجتمعى للأوقاف وتلبيه احتياجات المواطنين وتوزيع بطاطين ومواد غذائية للمواطنين


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