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تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 17 فبراير 2018 11:00 م
تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 255.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 168.1 مليون جنيه، تلتها "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول بلغ 161.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 52.9 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث " شركة القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 151.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 192.5 مليون جنيه، تلتها "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 71 مليون ورقة وبقيمة تداول 113.3 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 66.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 254.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول بلغ 60.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 17.5 مليون جنيه، تلتها "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول 27.2 مليون جنيه، وقيمة تداول 189.9 مليون جنيه، ثم "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 26.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 112.5 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 23.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 91.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مينا للاستثمار السياحى والعقارى" بحجم تداول بلغ 17.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 40.4 مليون جنيه.

 


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