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تعاون دولى بين جامعتى المنصورة وبرمنجهام فى مجال سرطان الأطفال

السبت، 17 فبراير 2018 07:19 م
تعاون دولى بين جامعتى المنصورة وبرمنجهام فى مجال سرطان الأطفال الوفد داخل مستشفي المنصورة


الدقهلية شريف الديب
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استقبل الدقهلية محمد حجازى مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة الدكتورة فرحات خانيم من جامعة برمنجهام فى بريطانيا والدكتورة ريهام إيدفايا من الولايات المتحدة الأمريكية للتفاهم حول التعاون فى مجال سرطان الأطفال.

 

بحضور الدكتور وليد النحاس نائب مدير مركز الأورام والأحمد منصور مدير وحدة سرطان الأطفال بمركز الأورام والدكتور محمد صلاح مسئول مكتب العلاقات الدولية.

 

تأتى الزيارة فى إطار التعرف على إمكانيات المركز والتعاون مع الجهات الخارجية لتطوير جميع المجالات سواء الإدارية والإحصائية والطبية والبحثية، حيث تسعى الجامعات البريطانية لتأسيس مراكز بحثية وطبية تابعة لها بالشراكة مع الجامعات المعتبرة فى أفريقيا والمنطقة العربية.

 

وأشار الدكتور أحمد منصور إلى أن وحدة الأطفال بمركز الأورام جارى تحديثها وتطويرها لتستوعب عدد أكبر ولكى يتم تجهيزها بالأسرة والأجهزة الطبية اللازمة ولا يمكن أن يتم ذلك بشكل كامل إلا من خلال الشراكات والتعاون مع الجامعات والمؤسسات التى تدعم البحث الطبى والعلمى.

 

وأوضح الدكتور محمد حجازى أن مركز الأورام يقدم خدماته للعديد من المحافظات المجاورة وليس فقط لمحافظة الدقهلية وبالتالى يحتاج إلى دعم المؤسسات الداعمة لعلاج السرطان وخاصة وأن جامعة المنصورة ومركز الأورام بهما الكوادر الطبية والأساتذة أصحاب الكفاءة العالية والذى ينقصهم الإمكانيات الحديثة التى يمكن توفيرها من الشراكات والتعاون الدولى والمحلى.

 


 
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الوفد يتفقد المستشفي 
 
IMG_0323
استقبال الوفد البريطاني 
 
 
 
 
 

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