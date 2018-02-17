تركيا ترسل تعزيزات جديدة لدعم قواتها فى قصف عفرين السورية

تركيا ترسل تعزيزات جديدة لدعم قواتها فى قصف عفرين السوريةالسبت، 17 فبراير 2018 09:25 ص
الجيش التركى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق
وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية إلى ولاية هطاى التركية الحدودية مع سوريا لدعم القوات المشاركة فى عملية "غصن الزيتون" فى منطقة عفرين شمال غربى سوريا.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن قافلة تضم ناقلات جند وسيارات إسعاف عسكرية، وصلت هطاى فى إطار "غصن الزيتون".
وتواصل القوات التركية بالتعاون مع ما يسمى بـ"الجيش السورى الحر" منذ الـ20 من يناير الماضى، عملية عسكرية تستهدف حسب التصريحات التركية، مواقع المقاتلين الأكراد ومسلحى "داعش" فى عفرين.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة