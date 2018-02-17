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السبت، 17 فبراير 2018 09:50 ص
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تركيا ترسل تعزيزات جديدة لدعم قواتها فى قصف عفرين السورية

السبت، 17 فبراير 2018 09:25 ص
تركيا ترسل تعزيزات جديدة لدعم قواتها فى قصف عفرين السورية الجيش التركى ـ صورة أرشيفية


وكالات الأنباء
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وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية إلى ولاية هطاى التركية الحدودية مع سوريا لدعم القوات المشاركة فى عملية "غصن الزيتون" فى منطقة عفرين شمال غربى سوريا.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن قافلة تضم ناقلات جند وسيارات إسعاف عسكرية، وصلت هطاى فى إطار "غصن الزيتون".

وتواصل القوات التركية بالتعاون مع ما يسمى بـ"الجيش السورى الحر" منذ الـ20 من يناير الماضى، عملية عسكرية تستهدف حسب التصريحات التركية، مواقع المقاتلين الأكراد ومسلحى "داعش" فى عفرين.


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