تحقيقات وفاة عامل البدرشين: قلة دخله وخلافاته مع والده دفعاه لشنق نفسه





كتب أحمد الجعفرى

استمعت نيابة البدرشين بجنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، لأقوال أسرة عامل، انتحر بشنق نفسه داخل منزله، وتبين من خلال أقوالهم أنه كان يعانى من أزمة نفسية سيئة، بسبب قلة دخله المالى واعتياده تعاطى المواد المخدرة، وهو ما تسبب فى خلافات دائمة مع والده.

وكشف تقرير مفتش الصحة - الذى وقع الكشف الطبى على المتوفى - أنه توفى نتيجة اسفكسيا الاختناق، وأنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث، وعليه صدر قرار النيابة بدفنه.

وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل مسكنه.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاملا شنق نفسه بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.