تحرير 641 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

حملات مرورية - أرشيفيه
المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة لضبط الميادين والحد من المخالفات والتكدسات المرورية بالميادين والشوارع المختلفة.
وأسفرت الحملة عن تحرير 641 مخالفة متنوعة، شملت حالة سير عكس الاتجاه، 68 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 51 سيارة بدون رخصه قيادة، 48 سيارة بدون رخصة تسيير، 3 سيارات بدون لوحات، 26 توك توك وتسليمه، 13 دراجة نارية بدون لوحات، 421 مخالفة على نموذج 125 مرور .
وفى مجال ضبط السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم، قامت المديرية بحملة مكبرة، أسفرت عن فحص 10 سيارات متروكة، حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها وتم الكشف عن السيارات، وتبين أنها غير مبلغ بسرقتها وجارى استدعاء مالكي السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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