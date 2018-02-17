تحرير 359 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهم المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح





مطروح _ حسن مشالي

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 359 مخالفة مرورية وتحصيل 4 ألاف و 700 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 57 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 10 من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

كم تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح ، من تنفيذ 146 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لتنفيذ الأحكام بمشاركة أقسام الشرطة المختلفة .

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من تنفيذ حكم في قضية جنائية، و 63 حكم جزئي و 13 حكم مستأنف و62 حكم بغرامات و7 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.