video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 فبراير 2018 09:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1949 مخالفة تموينية منذ بداية 2018 وحتى الآن بالمنوفية

السبت، 17 فبراير 2018 06:30 ص
تحرير 1949 مخالفة تموينية منذ بداية 2018 وحتى الآن بالمنوفية حملة تموينية - صورة أرشيفية


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

أكد  المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 1949مخالفة تموينية خلال الفترة الماضية منذ بداية عام 2018 وحتى الآن وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.


وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا. 

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على أستمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طالبة ثانوى تحت عجلات القطار وإصابة عامل صدمته سيارة وهربت بالمنوفية

المنوفيه

محافظة المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

تموين المنوفيه



لا تفوتك
تفاصيل واقعة الدكتور المزيف.. خريج تجارة ومارس الطب بمستشفى دكرنس وأجرى عملية جراحية

تفاصيل واقعة الدكتور المزيف.. خريج تجارة ومارس الطب بمستشفى دكرنس وأجرى عملية جراحية

إغلاق محور الأوتوستراد جزئيا بسبب أعمال تطوير كوبرى المقطم لمدة يومين

إغلاق محور الأوتوستراد جزئيا بسبب أعمال تطوير كوبرى المقطم لمدة يومين

مسئول روسى: الجولات السياحية لمصر لمدة أسبوعين تتكلف 850 دولارا فقط

مسئول روسى: الجولات السياحية لمصر لمدة أسبوعين تتكلف 850 دولارا فقط

بالأرقام.. هجوم الزمالك فى أضعف حالاته مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة

بالأرقام.. هجوم الزمالك فى أضعف حالاته مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نرشح لك.. خلف الجريمة والإرهاب Prison Break يظهر الوجه الحقيقى للتطرف

نرشح لك.. خلف الجريمة والإرهاب Prison Break يظهر الوجه الحقيقى للتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة