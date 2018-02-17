تحرير 1949 مخالفة تموينية منذ بداية 2018 وحتى الآن بالمنوفية

تحرير 1949 مخالفة تموينية منذ بداية 2018 وحتى الآن بالمنوفيةالسبت، 17 فبراير 2018 06:30 ص
حملة تموينية - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تحرير 1949مخالفة تموينية خلال الفترة الماضية منذ بداية عام 2018 وحتى الآن وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.
وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.
وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على أستمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية .
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة