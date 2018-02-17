تجديد حبس المتهمين بقتل موظفة التربية والتعليم بالبحر الأحمر 15 يوما





البحر الأحمر - عماد عرفة

قرر المستشار باسم جابر اليظى، رئيس محكمة الغردقة، تجديد حبس موظفة بالتربية والتعليم بالبحر الأحمر، وآخر عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لأتهامهم بقتل رئيس قسم الأرشيف بالتربية والتعليم بعد سرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ مالية منها وإلقاء جثتها على الطريق الدائرى بالغردقة.

البداية عندما تلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا بالعثور على جثة لسيدة بالطريق الدائرى بالغردقة، أمر على الفور مدير الأمن بتكثيف الجهود وتشكيل فريق بحث تحت إشرافه وبرئاسة اللواء عصام العزب مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث وتحديد هوية المجني عليها والجناة وضبطهم.

تم وضع خطة بحث أوكل تنفيذها العميد أسامة حلمى رئيس قسم المباحث الجنائية وللمقدم إسلام مقبل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة.

ومن خلال فحص بلاغات الغياب أمكن التوصل لهوية المجني عليها وتبين أنها تدعي " سامية . ي . م " 57 سنة رئيس قسم الأرشيف بإدارة الغردقة التعليمية ومقيمة أمام البنك الأهلي بشارع الشيراتون دائرة قسم أول.

واستكمالاً لخطة البحث وفحص خط سير المجنى عليها عقب مغادرتها محل سكنها وحصر وفحص علاقاتها بزملائها في العمل وردت معلومات مفادها أن وراء ارتكاب الحادث كل من المدعوة " نعمة . ى . ح" 48 سنة مراجعة حسابات بالإدارة التعليمية بالغردقة "زميلتها بالعمل " ومقيمة مبارك 5 عمارة 12 السابق اتهامها فى عدد 3 قضايا "خيانة أمانة، اختلاس مال عام، والمدعو "عصام . ص" 46 سنة سائق ومقيم شارع محلات العروسة رأس غارب وله محل إقامة آخر شارع السلام ـ الدهار ـ ثان الغردقة.