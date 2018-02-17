تجديد حبس المتهمين بقتل موظفة التربية والتعليم بالبحر الأحمر 15 يوما

تجديد حبس المتهمين بقتل موظفة التربية والتعليم بالبحر الأحمر 15 يوماالسبت، 17 فبراير 2018 04:20 م
البحر الأحمر - عماد عرفة
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى وبحوزتها عدد 9 غوايش ذهبية وهاتف محمول ــ مبلغ مالى 2600 جنيه " ملك المجنى عليها " إيصال تسديد قسط قرض باسم المتهم الثانى لشركة تنمية خدمات المشروعات متناهية الصغر بمبلغ 2600 جنيه والتى اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى عن طريق اتفاقها معه على الاتصال بالمجنى عليها وإيهامها بالتوسط له لخطبتها لكونها رئيستها فى العمل مدعيًا عدم سابقة معرفته بها مقابل تقديم هدية " أسورة ذهبية " للمجنى عليها.
وأضافت أنها والمتهم الثانى توجها لاصطحابها من مسكنها مستقلًا السيارة ملكة رقم ( ط ر ل 1235) لشراء مشغولات ذهبية لتقديمها لها كهدية زواج وقامت بالاختفاء بأرضية المقعد الخلفى للسيارة قيادته وعقب وصولهم للطريق الدائرى الأوسط قامت المتهمة بكتم أنفاسها من الخلف باستخدام قطعة قماش وقيام المتهم الثانى بضربها على رأسها عدة مرات مستخدمًا طفاية حريق السيارة حتى تأكد من وفاتها وقاما بسرقة 10 غوايش ذهبية وحقيبة يدها وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيتها وكارت الفيزا الخاص بها ــ 3 هواتف محمولة والتخلص من المجنى عليها بإلقائها على جانب الطريق .
وعقب ذلك توجهت لبنك مصر الإسلامى واستخدمت كارت الفيزا الخاص بالمجنى عليها وسحب مبلغ مالى 10000 جنيه على 4 مراحل لسابقة معرفتها بالرقم السرى من المجنى عليها .
بإعداد عدة أكمنة تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته عدد 2 هاتف محمول ماركة نوكيا ملك المجنى عليها وعدد 1 غويشة ذهبية .
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى أرشد المتهم عن السيارة وطفاية الحريق المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأقر بالتخلص من باقى المسروقات " الفيزا كارت،حقيبة اليد،نقاب،فرش مقعد السيارة " بإحدى صناديق القمامة بشارع الحجاز " تم ضبطها " بإرشادهما تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة