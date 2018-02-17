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تجديد حبس المتهمين بقتل موظفة التربية والتعليم بالبحر الأحمر 15 يوما

السبت، 17 فبراير 2018 04:20 م
تجديد حبس المتهمين بقتل موظفة التربية والتعليم بالبحر الأحمر 15 يوما المتهمون


البحر الأحمر - عماد عرفة
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قرر المستشار باسم جابر اليظى، رئيس محكمة الغردقة، تجديد حبس موظفة بالتربية والتعليم بالبحر الأحمر، وآخر عاطل 15 يوما  على ذمة التحقيقات، لأتهامهم بقتل رئيس قسم الأرشيف بالتربية والتعليم بعد سرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ مالية منها وإلقاء جثتها على الطريق الدائرى بالغردقة.
 
 
البداية عندما تلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا بالعثور على جثة لسيدة بالطريق الدائرى بالغردقة، أمر على الفور مدير الأمن بتكثيف الجهود وتشكيل فريق بحث تحت إشرافه وبرئاسة اللواء عصام العزب مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث وتحديد هوية المجني عليها والجناة وضبطهم.
 
 
تم وضع خطة بحث أوكل تنفيذها العميد أسامة حلمى رئيس قسم المباحث الجنائية وللمقدم إسلام مقبل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة.
 
 
ومن خلال فحص بلاغات الغياب أمكن التوصل لهوية المجني عليها وتبين أنها تدعي " سامية . ي . م " 57 سنة رئيس قسم الأرشيف بإدارة الغردقة التعليمية ومقيمة أمام البنك الأهلي بشارع الشيراتون دائرة قسم أول.
 
 
واستكمالاً لخطة البحث وفحص خط سير المجنى عليها عقب مغادرتها محل سكنها وحصر وفحص علاقاتها بزملائها في العمل وردت معلومات مفادها أن وراء ارتكاب الحادث كل من المدعوة " نعمة . ى . ح" 48 سنة  مراجعة حسابات بالإدارة التعليمية بالغردقة "زميلتها بالعمل " ومقيمة مبارك 5 عمارة 12 السابق اتهامها فى عدد 3 قضايا "خيانة أمانة، اختلاس مال عام، والمدعو "عصام . ص" 46 سنة سائق ومقيم شارع محلات العروسة رأس غارب وله محل إقامة آخر شارع السلام ـ الدهار ـ ثان الغردقة.
 
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى وبحوزتها عدد 9 غوايش ذهبية وهاتف محمول ــ مبلغ مالى 2600 جنيه " ملك المجنى عليها " إيصال تسديد قسط قرض باسم المتهم الثانى لشركة تنمية خدمات المشروعات متناهية الصغر بمبلغ 2600 جنيه والتى اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى عن طريق اتفاقها معه على الاتصال بالمجنى عليها وإيهامها بالتوسط له لخطبتها لكونها رئيستها فى العمل مدعيًا عدم سابقة معرفته بها مقابل تقديم هدية " أسورة ذهبية " للمجنى عليها.

 

وأضافت أنها والمتهم الثانى توجها لاصطحابها من مسكنها مستقلًا السيارة ملكة رقم ( ط ر ل 1235) لشراء مشغولات ذهبية لتقديمها لها كهدية زواج وقامت بالاختفاء بأرضية المقعد الخلفى للسيارة قيادته وعقب وصولهم للطريق الدائرى الأوسط قامت المتهمة بكتم أنفاسها من الخلف باستخدام قطعة قماش وقيام المتهم الثانى بضربها على رأسها عدة مرات مستخدمًا طفاية حريق السيارة حتى تأكد من وفاتها وقاما بسرقة 10 غوايش ذهبية وحقيبة يدها وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيتها وكارت الفيزا الخاص بها ــ 3 هواتف محمولة والتخلص من المجنى عليها بإلقائها على جانب الطريق .

 

وعقب ذلك توجهت لبنك مصر الإسلامى واستخدمت كارت الفيزا الخاص بالمجنى عليها وسحب مبلغ مالى 10000 جنيه على 4 مراحل لسابقة معرفتها بالرقم السرى من المجنى عليها .

 

بإعداد عدة أكمنة تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته عدد 2 هاتف محمول ماركة نوكيا ملك المجنى عليها وعدد 1 غويشة ذهبية .

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى أرشد المتهم عن السيارة وطفاية الحريق المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأقر بالتخلص من باقى المسروقات " الفيزا كارت،حقيبة اليد،نقاب،فرش مقعد السيارة " بإحدى صناديق القمامة بشارع الحجاز " تم ضبطها " بإرشادهما تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات 

 


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