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تجار السيارات: اتجاه المركزي لسياسات توسعية ينعش سوق السيارات

السبت، 17 فبراير 2018 01:00 ص
تجار السيارات: اتجاه المركزي لسياسات توسعية ينعش سوق السيارات أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات


كتب مصطفى عبدالتواب
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قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن اتجاه المركزى نحو سياسات توسعية، قد يعود بالانفراجة على السوق الذى يشهد تراجعاً خلال الفترة الاخيرة، مشيراً إلى أن ارتفاع اسعار الفائدة انعكس على السوق بنتائج عكسية نتيجة لثلاث أمور.

 

وأضاف أبو المجد لـ "اليوم السابع" أن ارتفاع اسعار الفائدة دفع بعض التجار لوضع اموالهم الاستثمارية فى البنوك، فى صورة شهادات استثمارية، نظراً لانها تأتى لهم بأرباح لا يمكن جنيها من سوق السيارات الذى يشهد ركوداً خلال السنوات الاخيرة، مشيراً إلى أن السبب الثانى هو ربط قروض السيارات بثلث الدخل ، والسبب الثالث هو انخفاض الحد الائتمانى للمواطن.


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