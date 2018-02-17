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بيان لمديرية أمن المنيا حول ضبط 101 قطعة أثرية

السبت، 17 فبراير 2018 05:29 م
بيان لمديرية أمن المنيا حول ضبط 101 قطعة أثرية قطع اثريه - أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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تمكنت شرطة السياحة والآثار بالمنيا من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بحيازة 101 قطعة يشتبه فى أثريتها بقصد الإتجار .

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا اخطارا يفيد بورود معلومات اكدتها تحريات مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا قيام على  م  أ 46 سنة عامل وسبق اتهامه بقضيتى (أموال عامة ، إتجار فى الآثار)، ومقيم بمحافظة المنيا بحيازة العديد من القطع الأثرية بقصد الإتجار .

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا باستهداف مسكن المتهم المذكور وتفتيشه ومما أسفر عن ضبطه وبحوزته عدد (101) قطعة أثرية.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.


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