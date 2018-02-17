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بولندا: أوروبا لا تحتاج لمراكز أبحاث بل إلى عدد أكبر من الدبابات

السبت، 17 فبراير 2018 06:04 م
بولندا: أوروبا لا تحتاج لمراكز أبحاث بل إلى عدد أكبر من الدبابات مؤتمر الأمن فى ميونخ


أ ش أ
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قال رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى، اليوم السبت، إن أوروبا لا تحتاج إلى مراكز أبحاث جديدة بل إلى عدد أكبر من الدبابات لمواجهة التحديات.


وأضاف مورافيتسكى - فى كلمة خلال مؤتمر الأمن فى ميونخ، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الحصول على أسلحة جديدة له أهمية بالغة فى مكافحة (داعش) فى أوروبا أو عدو محتمل آخر مثل روسيا الاتحادية، داعيا فى الوقت ذاته دول الناتو فى أوروبا إلى الالتزام بالتعهدات حول تخصيص 2% من الإنتاج المحلى الإجمالى لتلبية احتياجات الدفاع.


وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى لا يملك القدرات اللازمة لحل القضية الروسية، ولذلك فإن التضامن بين أوروبا وحلف الناتو ضرورى الآن.

 


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