بعثة إثيوبيا بمهرجان الفنون الدولى بأسوان: سعداء باختيارنا ضيف شرف





(أ ش أ)

أعرب مساى ديمسيه رئيس الوفد الأثيوبى المشارك فى المهرجان الدولى للثقافة والفنون الذى تنظمه الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة عن سعادته البالغة لاختيار مصر لبلاده لتكون ضيف الشرف للمهرجان الذى يعقد فعالياته للمرة السادسة، مؤكدا أن الحكومة الإثيوبية قابلت الدعوة المصرية باهتمام بالغ وشكلت وفدا رفيع المستوى للمشاركة فى المهرجان وزيارة القاهرة.

وأكد ديمسيه، اليوم السبت، أن عمق العلاقات الاجتماعية والثقافية والدينية بين مصر وإثيوبيا يلعب دورا استراتيجيا ومحوريا فى العلاقات السياسية بين البلدين، وتنعكس آثاره الإيجابية على كافة الأصعدة؛ لما للثقافة والفن من دور فى الارتقاء والترفع عمّا يثير الاختلاف فى وجهات النظر بين الأشقاء فى الدم.

وأوضح أن وزارة السياحة والثقافة الإثيوبية شكلت وفدا على مستوى عالٍ لتمثيل أديس أبابا فى المهرجان؛ حيث تم اختيار 15 فردا من أعضاء الفرقة القومية للتراث التى تكونت عام 1965 والبالغ قوامها 56 شخصا، منوها بأن لدى بلاده 256 عضوا فى كافة الفرق الفنية والثقافية.

وأشار إلى أن الفرقة المشاركة ستقدم العديد من الموروثات والأعمال الشعبية والثقافية والفنية للمكون الشعبى للبلاد؛ مثل أغانى الندارة والأوروبية والتجزئة والسيادية وولاياتها والصومالية؛ حيث تضم إثيوبيا 80 قومية وعرقية تختلف عن بعضها فى اللغة والدين.

وكانت فعاليات مهرجان الثقافة والفنون فى أسوان قد انطلقت سابقا اليوم، وتستمر على مدار ثلاثة أيام مقبلة، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة للمرة السادسة على التوالي.