برج خليفة يتزين بصورة حمدان بن زايد بعد تعافيه من إصابته فى حرب اليمن

برج خليفة يتزين بصورة حمدان بن زايد بعد تعافيه من إصابته فى حرب اليمنالسبت، 17 فبراير 2018 07:15 م
برج خليفة يكتسى بصورة حمدان بن زايد
كتب آسر أحمد
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تزين برج خليفة فى دولة الإمارات، بصورة الشيخ "حمدان بن زايد" بعد رحلة علاجية جراء إصابته فى العمليات الحربية فى اليمن.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج "أهلا حمدان" لاستقبال الشيخ بعد رحلة علاجه التى خضع لها.
كما رحب عدد كبير من قيادات دولة الإمارات بعودة الشيخ حمدان، أولهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، ووزير خارجية دولة الإمارات.
برج خليفة يكتسى بصورة حمدان بن زايد
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