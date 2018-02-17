video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 فبراير 2018 07:45 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بحضور وزير الاتصالات.. إطلاق أول هاتف مصرى محلى فى احتفالية كبرى بالقلعة غدا

السبت، 17 فبراير 2018 06:04 م
بحضور وزير الاتصالات.. إطلاق أول هاتف مصرى محلى فى احتفالية كبرى بالقلعة غدا المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات


كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

تطلق الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو مصر"، أول هاتف مصرى محلى الصنع فى الأسواق غدا الأحد، وذلك فى احتفالية كبرى بقلعة محمد على و بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات وقيادات قطاع الاتصالات.

وتم تصنيع الهاتف فى المنطقة التكنولوجية بمحافظة أسيوط الجديدة يناير الماضى بنسبة تصنيع محلى تصل الى 45%، على أن يتم طرح نحو 150 الف نسخة فى الأسواق بالمرحلة الأولى.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الهاتف الجديدة خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ICT حيث اهدى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى أول نسخة من الهاتف المصرى الجديد Nile X الى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويأتى تصنيع الهاتف فى إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة التكنولوجيا عبر تبنيها سياسة تشجيع التصنيع المحلى بديلا للاستيراد، كما تتجه الحكومة لإنشاء العديد منا لمصانع فى المدن التكنولوجية المختلفة لدعم التصنيع المحلى للاليكترونيات.

شركة سيكو أنشئت عام 2003 للعمل بنشاط تصنيع أجهزة الإلكترونيات، وتبنت منذ نشأتها خلق علامة تجارية مصرية تنافس فى مجال الأجهزة الإلكترونية، وبدأت عملها بتصنيع "ديسك توب" يحمل اسمها، وبدأ بالفعل فى الانتشار حتى وصل عام 2010 إلى المرتبة الثانية فى السوق المحلى.

 أثناء فترة إنشاء الشركة وبداياتها، لم تكن تكنولوجيا هواتف المحمول متاحة للجميع وكانت حكراً على بعض المصانع المحدودة لفترة طويلة، ثم ظهر "الأندرويد" عام 2008 وانتشرت صناعة الهواتف، وهنا بدأوا فى الشركة بالتفكير فى تصنيع الهواتف المحمولة.

وفتحت الشركة مؤخرا باب الحجز لهواتفها والتى تبدأ أسعارها من 200 جنيه وحتى 4200 جنيه، و الهواتف المتاحة للحجز هى:

"هاتف Mini 3" ويأتى بسعر 200 جنيه مصرى

"هاتف Plus 2 3G" ويأتى بسعر 850 جنيها مصريا

"هاتف Plus 2 4G" ويأتى بسعر 1000 جنيه مصرى

"هاتف Diamond 2" ويأتى بسعر 2000 جنيه مصرى

"هاتف Nile X" ويأتى بسعر 4200 جنيه مصرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الاتصالات": نبحث اعتماد أكواد جديدة للتليفون الأرضى مع تشغيل الرخص الجديدة

جهاز تنظيم الاتصالات: رصد مخالفات لشركات محمول تتعلق بمستوى الخدمة

سيكو مصر

اول هاتف مصرى

المصرية لصناعات السليكون

الهواتف الذكية

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

فيديو ..طاعن على قرارت الوطنية للانتخابات يصطحب أرنبا: يثبت امتلاكى مليونا

فيديو ..طاعن على قرارت الوطنية للانتخابات يصطحب أرنبا: يثبت امتلاكى مليونا

بيان القوات المسلحة التاسع بشأن العملية سيناء 2018.. القضاء على 7 تكفيريين واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة.. تدمير 158 وكرا إرهابيا وتفجير 45 عبوة ناسفة.. وإحباط تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الغربية

بيان القوات المسلحة التاسع بشأن العملية سيناء 2018.. القضاء على 7 تكفيريين واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة.. تدمير 158 وكرا إرهابيا وتفجير 45 عبوة ناسفة.. وإحباط تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الغربية

5 أسئلة تطارد كوبر فى الشارع المصرى قبل كأس العالم 2018 بروسيا.. تجديد عقده مع الفراعنة.. استبعاد إكرامى وضم محمد الشناوى.. مصير حسين الشحات.. الوجوه الجديدة فى المونديال.. وإنهاء ملف الوديات

5 أسئلة تطارد كوبر فى الشارع المصرى قبل كأس العالم 2018 بروسيا.. تجديد عقده مع الفراعنة.. استبعاد إكرامى وضم محمد الشناوى.. مصير حسين الشحات.. الوجوه الجديدة فى المونديال.. وإنهاء ملف الوديات

فصل توأم ملتصق بمنطقتى الصدر والبطن بمستشفى الشاطبى الجامعى

فصل توأم ملتصق بمنطقتى الصدر والبطن بمستشفى الشاطبى الجامعى

فيديو.. فى ذكرى رحيل «الاستاذ».. معلومات لا تعرفها عن محمد حسنين هيكل

فيديو.. فى ذكرى رحيل «الاستاذ».. معلومات لا تعرفها عن محمد حسنين هيكل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة