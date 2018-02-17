بحضور وزير الاتصالات.. إطلاق أول هاتف مصرى محلى فى احتفالية كبرى بالقلعة غدا





كتبت: هبة السيد

تطلق الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو مصر"، أول هاتف مصرى محلى الصنع فى الأسواق غدا الأحد، وذلك فى احتفالية كبرى بقلعة محمد على و بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات وقيادات قطاع الاتصالات.

وتم تصنيع الهاتف فى المنطقة التكنولوجية بمحافظة أسيوط الجديدة يناير الماضى بنسبة تصنيع محلى تصل الى 45%، على أن يتم طرح نحو 150 الف نسخة فى الأسواق بالمرحلة الأولى.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الهاتف الجديدة خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ICT حيث اهدى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى أول نسخة من الهاتف المصرى الجديد Nile X الى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويأتى تصنيع الهاتف فى إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة التكنولوجيا عبر تبنيها سياسة تشجيع التصنيع المحلى بديلا للاستيراد، كما تتجه الحكومة لإنشاء العديد منا لمصانع فى المدن التكنولوجية المختلفة لدعم التصنيع المحلى للاليكترونيات.

شركة سيكو أنشئت عام 2003 للعمل بنشاط تصنيع أجهزة الإلكترونيات، وتبنت منذ نشأتها خلق علامة تجارية مصرية تنافس فى مجال الأجهزة الإلكترونية، وبدأت عملها بتصنيع "ديسك توب" يحمل اسمها، وبدأ بالفعل فى الانتشار حتى وصل عام 2010 إلى المرتبة الثانية فى السوق المحلى.

أثناء فترة إنشاء الشركة وبداياتها، لم تكن تكنولوجيا هواتف المحمول متاحة للجميع وكانت حكراً على بعض المصانع المحدودة لفترة طويلة، ثم ظهر "الأندرويد" عام 2008 وانتشرت صناعة الهواتف، وهنا بدأوا فى الشركة بالتفكير فى تصنيع الهواتف المحمولة.

وفتحت الشركة مؤخرا باب الحجز لهواتفها والتى تبدأ أسعارها من 200 جنيه وحتى 4200 جنيه، و الهواتف المتاحة للحجز هى:

"هاتف Mini 3" ويأتى بسعر 200 جنيه مصرى

"هاتف Plus 2 3G" ويأتى بسعر 850 جنيها مصريا

"هاتف Plus 2 4G" ويأتى بسعر 1000 جنيه مصرى

"هاتف Diamond 2" ويأتى بسعر 2000 جنيه مصرى

"هاتف Nile X" ويأتى بسعر 4200 جنيه مصرى.