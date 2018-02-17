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انطلاق نموذج محاكاة مجلس الوزراء بجامعة عين شمس 25 فبراير

السبت، 17 فبراير 2018 03:00 ص
انطلاق نموذج محاكاة مجلس الوزراء بجامعة عين شمس 25 فبراير د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس


كتب محمود راغب
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تفتتح جامعة عين شمس نموذج محاكاة مجلس وزراء الجامعة فى 25 من فبراير الجارى فى أولى دوراته، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واتحاد طلاب جامعة عين شمس.
 
ويناقش نموذج المحاكاة الوزارات ومهامها والقوانين وميزانية الدولة ورؤية مصر 2030، كما قام الطلاب بدمج عدد من الوزارات لإرتباطهم ببعض وللتقليص من ميزانية الدولة والعمل بأكثر كفاءة وأقل أيدى بشرية مثل وزارة السياحة ووزارة الآثار لتصبح  وزارة السياحة والآثار وذلك من أجل رؤية أوضح، الي جانب وضع خطط وأفكار ورؤى مستقبلية يمكن تحقيقها من  الوزارات المختارة.
 
ومن الجدير بالذكر إن وزراء المستقبل كما يطلقون على أنفسهم قد لاقى إقبالً كبير من طلاب الجامعة للمشاركة السياسية والمجتمعية وتهيئة الطلاب للقيادة ومعرفة الحقوق والواجبات ومزاولة الأعمال الوزارية تحت سقف الجامعة.
 

 


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