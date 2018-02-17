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انتهاء التحقيق مع نائب رئيس حزب مصر القوية وإعادة عرضه غدا

السبت، 17 فبراير 2018 09:01 م
انتهاء التحقيق مع نائب رئيس حزب مصر القوية وإعادة عرضه غدا محمد القصاص


كتبت أمنية الموجى
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انتهت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، من التحقيق مع محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، فى اتهامه وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية، وقررت النيابة إعادة عرضة باكر لاستكمال التحقيقات.

 

وكان المستشار خالد ضياء، أمر بحبس المتهم على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 


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