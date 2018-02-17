اليوم.. وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد المشروعات الخدمية بالإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه من المنتظر أن يستقبل صباح اليوم السبت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والوفد المرافق لها من قيادات الوزارة خلال زيارتها المرتقبة للإسماعيلية.

وتتضمن زيارة ميدانية لمقر مركز علاج الإدمان بمقر قيادة الجيش الثانى الميدانى وتفقد عدد من المشروعات والمنشآت التابعة للتضامن الاجتماعى ومعارض منتجات عددا من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

ومن المنتظر أن يستقبل المحافظ الوزيرة فى تمام الساعة العاشرة من صباح الغد بمقر ديوان عام المحافظة بالشيخ زايد.