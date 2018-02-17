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اليوم فصل التيار الكهربائى عن الزرقا بدمياط بسبب أعمال الصيانة

السبت، 17 فبراير 2018 01:00 ص
اليوم فصل التيار الكهربائى عن الزرقا بدمياط بسبب أعمال الصيانة انقطاع التيار الكهربائى - صورة أرشيفية


دمياط-معتز الشربينى
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أعلنت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط عن فصل التيار الكهربائى اليوم السبت من الساعة 10صباحاً حتى الساعة 1 ظهرا بناء على خطاب هندسة كهرباء الزرقا.  
 
 
وأشار بيان إلى أن المناطق التى تتأثر بفصل الكهربائى هى منطقة نادى الزرقا الرياضى وأرض الشونة وذلك لإجراء الصيانة اللازمة.
 
وأهابت الوحدة المحلية بالزرقا بسكان هذه المناطق اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى عودة التيار الكهربائى.
 
 
 
 

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