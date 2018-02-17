video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 فبراير 2018 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تبحث زيادة سن التقاعد إلى 70 عاما بسبب نقص العمالة

السبت، 17 فبراير 2018 08:05 م
اليابان تبحث زيادة سن التقاعد إلى 70 عاما بسبب نقص العمالة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى


طوكيو (رويترز)
إضافة تعليق

وافقت اليابان على خطط تتيح للمواطنين اختيار البدء فى الحصول على مستحقات التقاعد بعد سن السبعين، فى الوقت الذى تواجه فيه نقصا حادا فى الأيدى العاملة وزيادة تكاليف الرعاية الاجتماعية وانكماش القاعدة الضريبية الناجمة عن ارتفاع معدل أعمار المواطنين.

وقالت الحكومة يوم الجمعة إنها ستنظر فى ترسيخ تلك المقترحات من خلال إجراء تغييرات قانونية بعد أبريل 2020، وأضافت أنها ستنظر فى رفع سن التقاعد الإلزامى من سن الستين حاليا إلى الخامسة والستين، وسيكون ذلك على مراحل ويشمل نحو 3.4 مليون من موظفى الدولة.

ويحق لليابانيين حاليا البدء فى الحصول على مستحقات التقاعد فى أى وقت بين سن الستين وسن السبعين فى حين يحصل من يختار الحصول على المستحقات بعد الخامسة والستين على مبالغ شهرية أكبر.

وتوضح هذه السياسة كيف يمكن لدول من ألمانيا وإيطاليا إلى الصين وكوريا التعامل مع التحديات الناجمة عن مجتمعاتها الطاعنة فى السن ومن نقص العمالة إلى تضخم نفقات الرعاية الاجتماعية.

ومتوسط العمر المتوقع فى اليابان هو الأعلى فى العالم فى حين تراجع عدد المواليد العام الماضى إلى أدنى معدل له منذ بدء تدوين السجلات قبل ما يزيد عن 100 عام. وتشير تقديرات الحكومة إلى أن عدد السكان البالغ حاليا 127 مليون نسمة سيتقلص خلال العقود الأربعة القادمة إلى 88 مليونا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليابان تعين كورودا محافظا للبنك المركزى لولاية جديدة

اليابان والوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعان اتفاقية لتأمين أولمبياد طوكيو 2020

ناطحة سحاب من خشب فى اليابان بأكثر من 5 مليارات دولار

اليابان

اخبار اليابان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
السيسى يجتمع بوزير الإسكان.. ويؤكد: المدن الجديدة ستوفر حياة أفضل للمواطنين

السيسى يجتمع بوزير الإسكان.. ويؤكد: المدن الجديدة ستوفر حياة أفضل للمواطنين

مجلس النواب ردا على البرلمان الأوروبى بشأن "الإعدامات": تقريركم ينم عن جهل

مجلس النواب ردا على البرلمان الأوروبى بشأن "الإعدامات": تقريركم ينم عن جهل

فى ذكرى رحيل الأستاذ.. هيكل فى "زيارة جديدة للتاريخ": تأخرت عن لقاء ملك إسبانيا ثلث ساعة.. والمارشال مونتجمرى يعود للعلمين بعد 25 عاما على الحرب.. ويؤكد: تمنيت مقابلة آينشتين مرة أخرى

فى ذكرى رحيل الأستاذ.. هيكل فى "زيارة جديدة للتاريخ": تأخرت عن لقاء ملك إسبانيا ثلث ساعة.. والمارشال مونتجمرى يعود للعلمين بعد 25 عاما على الحرب.. ويؤكد: تمنيت مقابلة آينشتين مرة أخرى

لجنة شئون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبد المنعم أبو الفتوح.. نيابة أمن الدولة تتسلم التقرير الطبى للقيادى السابق بالإخوان.. وتتهمه بالتخطيط لقلب نظام الحكم.. وتواجهه بالأحراز ومحضر التحريات

لجنة شئون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبد المنعم أبو الفتوح.. نيابة أمن الدولة تتسلم التقرير الطبى للقيادى السابق بالإخوان.. وتتهمه بالتخطيط لقلب نظام الحكم.. وتواجهه بالأحراز ومحضر التحريات

صحيفة واشنطن بوست: محمد صلاح يساهم فى تراجع الحوادث العنصرية فى إنجلترا

صحيفة واشنطن بوست: محمد صلاح يساهم فى تراجع الحوادث العنصرية فى إنجلترا

الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة