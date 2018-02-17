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"الوطنية للصحافة" تعلن تشكيل لجنة بمقرها لمتابعة انتخابات الرئاسة

السبت، 17 فبراير 2018 03:23 م
"الوطنية للصحافة" تعلن تشكيل لجنة بمقرها لمتابعة انتخابات الرئاسة كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة


كتب محمد السيد
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قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة بصدد تشكيل لجنة بمقرها لمتابعة انتخابات الرئاسة المقبلة، وأنها ستتلقى من خلالها الشكاوى والمشكلات التى سيواجهها الزملاء الصحفيين أثناء تغطية الانتخابات على مدار 24 ساعة.

وأضاف كرم جبر خلال كلمة له بجلسة "الأطر القانونية والتنظيمية للانتخابات الرئاسية" التى عقدت ضمن أعمال مؤتمر "الصحافة والانتخابات الرئاسية فى إطار المعايير الدولية للانتخابات"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستخطر الهيئة الوطنية للصحافة بأى تجاوز من أى زميل ، لافتًا الى أن مدونة السلوك التى وضعتها الهيئة ستكون ملزمة للزملاء الصحفيين.


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