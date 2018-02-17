الهند وإيران تجريان محادثات بشأن تعزيز التعاون فى الأمن والدفاع والتجارة

الهند وإيران تجريان محادثات بشأن تعزيز التعاون فى الأمن والدفاع والتجارةالسبت، 17 فبراير 2018 04:55 م
رئيس الوزراء الهندى مودى
نيودلهى (أ ش أ)
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أجرى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى اليوم السبت، محادثات مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى لتعزيز التعاون فى المجالات الرئيسية كالأمن والتجارة والطاقة.
وأعلن المتحدث باسم الشؤون الخارجية الهندية رافيش كومار - فى تصريح نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية على موقعها الإلكترونى - توقيع الجانبين خلال محادثاتهما على تسع اتفاقيات، من بينها اتفاقية تتعلق بتجنب الإزدواج الضريبى.
وقال المتحدث إن الجانبين عقدا مناقشات موضوعية ومثمرة حول التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والاتصال والدفاع والأمن والقضايا الإقليمية.
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