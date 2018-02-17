"المستلزمات الطبية" تطالب محافظ القاهرة بتفعيل مبادرة الـ30 مليار جنيه





كتب حسام الشقويرى

طالبت شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بضرورة تفعيل مبادرة توفير 30 مليار جنيه لصالح الأسر الفقيرة، التى ما زالت أوراقها حبيسة أدراج مكتبه منذ ما يقرب من 4 شهور، ولم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها حتى الآن، رغم موافقة وزارة التضامن على عقد ورشة عمل لبحث تفعيل المبادرة بالتعاون مع المحافظة واتحاد الغرف التجارية .

وقال محمد إسماعيل، رئيس الشعبة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن "مبادرة المسؤولية الاجتماعية للصناع والتجار" لم يُتخذ أى قرار بشأن تفعيلها من قبل محافظة القاهرة حتى الآن، رغم توفيرها ما يقرب من 30 مليار جنيه سنويا للدولة حال تطبيقها على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وباقى المحافظات .

وأضاف "إسماعيل"، أنه فى ظل الإصلاح الاقتصادى الحالى، والإجراءات الاقتصادية المهمة التى اتخذتها الدولة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأقل دخلا، فكرت الغرفة التجارية فى دعم الأسر الفقيرة من محدودى الدخل، التى تأثرت بهذه القرارات، وذكل عبر تفعيل مبادرة "المجلس الأعلى للأسرة المصرية".

وأشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إلى أن تفعيل المبادرة يبدأ من الأحياء، بتكوين أمانة لكل حى من 20 تاجرا وصاحب عمل، يتم ترشيحهم من قبل الغرفة التجارية، فى إطلار جهود دعم الأسر الفقيرة التى يتم حصرها بمعرفة المجلس، وبالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، مع تحديد سقف دخل الفرد بـ30 دولارا شهريا، بحد أقصى فردين فى كل أسرة، و15 دولارا للأطفال، وعمل بحث للأسرة وحساب دخلها الشهرى، وتعويضها لتصل للحد المستهدف، مؤكدا أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة، بالتعاون مع غرفة القاهرة التجارية، من خلال لجنة عليا تضم كل الأطراف.