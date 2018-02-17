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"المرور" تكثف حملاتها وتحرر 358 مخالفة متنوعة بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 17 فبراير 2018 04:00 ص
"المرور" تكثف حملاتها وتحرر 358 مخالفة متنوعة بمدينة 6 أكتوبر حملة مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

 

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 358 مخالفة مرورية متنوعة، منها 197 مخالفة نموذج 125 و26 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 15 مركبة توك توك، وضبط 12 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


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