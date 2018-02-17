المرصد السورى: الجيش التركى استخدم "غاز" فى الهجوم على عفرين السورية





بيروت (رويترز)

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية والمرصد السورى لحقوق الإنسان، إن الجيش التركى شن ما يشتبه بأنه هجوم بالغاز أدى إلى إصابة 6 أشخاص فى منطقة عفرين السورية الجمعة، ولم يصدر تعليق من الجيش التركى الذى نفى من قبل اتهامات بإصابة مدنيين فى العملية التى يقوم بها فى عفرين.

وقال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية لرويترز إن القصف التركى طال قرية فى شمال غرب المنطقة قرب الحدود التركية. وأضاف إن القصف أدى إلى إصابة ستة أشخاص بمشكلات فى التنفس وبأعراض أخرى تشير إلى أنه كان هجوما بالغاز. وشنت تركيا هجوما جويا وبريا الشهر الماضى فى منطقة عفرين لتفتح بذلك جبهة جديد فى الحرب السورية التى تشارك فيها عدة أطراف لاستهداف المقاتلين الأكراد فى شمال سوريا.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان لرويترز إن القوات التركية وفصائل متحالفة معها من المعارضة المسلحة السورية أصابت القرية الجمعة بقذائف.

ونقل المرصد الذى مقره فى بريطانيا عن مصادر طبية فى عفرين قولها إن ستة أشخاص أصيبوا فى الهجوم بصعوبة فى التنفس واتساع فى حدقة العين مما يشير إلى أنه كان هجوما بالغاز.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن طبيب فى مستشفى بعفرين قوله إن القصف التركى للقرية تسبب فى إصابة ستة ِأشخاص باختناق، ودعت الأمم المتحدة فى السادس من فبراير إلى هدنة فورية إنسانية فى سوريا.