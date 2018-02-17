video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 فبراير 2018 09:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المرصد السورى: الجيش التركى استخدم "غاز" فى الهجوم على عفرين السورية

السبت، 17 فبراير 2018 04:00 ص
المرصد السورى: الجيش التركى استخدم "غاز" فى الهجوم على عفرين السورية القصف التركى على عفرين السورية


بيروت (رويترز)
إضافة تعليق

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية والمرصد السورى لحقوق الإنسان، إن الجيش التركى شن ما يشتبه بأنه هجوم بالغاز أدى إلى إصابة 6 أشخاص فى منطقة عفرين السورية الجمعة، ولم يصدر تعليق من الجيش التركى الذى نفى من قبل اتهامات بإصابة مدنيين فى العملية التى يقوم بها فى عفرين.

وقال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية لرويترز إن القصف التركى طال قرية فى شمال غرب المنطقة قرب الحدود التركية. وأضاف إن القصف أدى إلى إصابة ستة أشخاص بمشكلات فى التنفس وبأعراض أخرى تشير إلى أنه كان هجوما بالغاز. وشنت تركيا هجوما جويا وبريا الشهر الماضى فى منطقة عفرين لتفتح بذلك جبهة جديد فى الحرب السورية التى تشارك فيها عدة أطراف لاستهداف المقاتلين الأكراد فى شمال سوريا.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان لرويترز إن القوات التركية وفصائل متحالفة معها من المعارضة المسلحة السورية أصابت القرية الجمعة بقذائف.

ونقل المرصد الذى مقره فى بريطانيا عن مصادر طبية فى عفرين قولها إن ستة أشخاص أصيبوا فى الهجوم بصعوبة فى التنفس واتساع فى حدقة العين مما يشير إلى أنه كان هجوما بالغاز.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن طبيب فى مستشفى بعفرين قوله إن القصف التركى للقرية تسبب فى إصابة ستة ِأشخاص باختناق، ودعت الأمم المتحدة فى السادس من فبراير إلى هدنة فورية إنسانية فى سوريا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الطيران التركى يقصف مواقع كردية فى نواحى مدينة عفرين السورية

ارتفاع عدد قتلى عمليات الجيش التركى فى عفرين السورية لأكثر من 400 قتيل

الجيش التركى وحلفاؤه يسيطرون على 4 قرى بمحيط عفرين السورية

المرصد السورى

الجيش التركى

الهجوم

عفرين السورية



لا تفوتك
تفاصيل واقعة الدكتور المزيف.. خريج تجارة ومارس الطب بمستشفى دكرنس وأجرى عملية جراحية

تفاصيل واقعة الدكتور المزيف.. خريج تجارة ومارس الطب بمستشفى دكرنس وأجرى عملية جراحية

إغلاق محور الأوتوستراد جزئيا بسبب أعمال تطوير كوبرى المقطم لمدة يومين

إغلاق محور الأوتوستراد جزئيا بسبب أعمال تطوير كوبرى المقطم لمدة يومين

مسئول روسى: الجولات السياحية لمصر لمدة أسبوعين تتكلف 850 دولارا فقط

مسئول روسى: الجولات السياحية لمصر لمدة أسبوعين تتكلف 850 دولارا فقط

بالأرقام.. هجوم الزمالك فى أضعف حالاته مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة

بالأرقام.. هجوم الزمالك فى أضعف حالاته مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نرشح لك.. خلف الجريمة والإرهاب Prison Break يظهر الوجه الحقيقى للتطرف

نرشح لك.. خلف الجريمة والإرهاب Prison Break يظهر الوجه الحقيقى للتطرف

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. هاشم الفلالى

احداث المنطقة

ما يحدث من تطورات فى احداث المنطقة وبالتالى تأثيراتها الداخلية والدولية، والتى نراها تشتد ثم تهدأ بعض الشئ، ولكنها تعود فى بتوترات اشد وطأة عما كانت عليه، فى ما يمكن بان يكون له من تلك الابعاد السياسية الخطيرة وما يمكن بان يمتد أثره إلى كافة المجالات والميادين، حيث انه قد اصبح هناك ارتباط شديد بين كل ما يتم القيام به، وليس هناك من تلك الميادين البعيدة عنها بعضها، فيما يمكن بان يحدث فيها من تطورات دون ان يتأثر الاخرين بها

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة