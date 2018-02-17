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المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكوكايين بالسويس

السبت، 17 فبراير 2018 05:16 م
المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكوكايين بالسويس مواد مخدرة - أرشيفية


السويس - سيد نون
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عاقبت محكمة جنايات السويس، تاجر مواد مخدرة، بالسجن المؤبد 25 عام، وغرامة نصف مليون جنيه، لاتهامه بتهريب كمية من مخدر الكوكايين بقصد الاتجار.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازى، رئيس المحكمة، وبعضوية القاضى أيهاب حكيم منير الرئيس بالمحكمة، والقاضى أحمد غنيم حامد، بسكرتارية سعيد يوسف.

 

وتعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر 2017، عندما اشتبهت قوة حرس الحدود بالمدخل الشرقى لنفق الشهيد أحمد حمدى، فى سيارة ملاكى يقودها المتهم "عبد الله عليان مسلم" وبتفتيش السيارة عثرت القوة على كيس بداخلة مادة بيضاء اللون، وزن 139 جراما، كان مخبأة داخل مخزن سرى أسفل مسند كرسى السائق.

 

وكشف تحليل عينه المادة المضبوطة، التى تمت فى المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى أكد أنها مادة الكوكايين المخدرة.

 

وأنكر المتهم فى المحكمة علاقته بالمادة المخدرة المضبوطة، وقال إنها وضعت له فى السيارة.


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