الكويت: حريصون على حماية حقوق العاملين من مختلف الجنسيات

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أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، حرصها على أداء دورها الكامل لحماية العاملين فى القطاع الاهلى الكويتى من مختلف الجنسيات؛ وذلك من خلال السبل القانونية والإجراءات المحددة فى نطاق صلاحياتها.



وقالت المتحدث الرسمى باسم الهيئة اسيل المزيد - فى تصريح صحفى اليوم السبت - إن الهيئة تبدأ إجراءاتها حيال حقوق العاملين فى القطاع الأهلى بالتدرج الذى يحفظ حقوقها، ولا يؤثر على سير المشروعات والعقود الحكومية، باعتبار أن العمالة المتضررة مسجلة على عقود ومشروعات حكومية.



وأشارت إلى أن بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى تتناقل بين حين وآخر معلومات غير دقيقة فيما يخص حقوق العاملين فى شركات متعثرة فى سداد رواتب عمالها والمخالفة لقانون العمل، موضحة أن ذلك تزامن مع تصريحات لبعض الدول عن أوضاع رعاياهم فى الكويت.



وأضافت أن الهيئة أوقفت فى البداية ملفات الشركات المتخلفة عن سداد أجور العمالة ومنعتها من استقدام عمالة، وخاطبت الجهات الحكومية المتعاقدة مع تلك الشركات المتعثرة، ليتم صرف أجور العمالة ومستحقاتها من الدفعات المالية المستحقة للشركات لدى الجهات الحكومية.