video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 فبراير 2018 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت: حريصون على حماية حقوق العاملين من مختلف الجنسيات

السبت، 17 فبراير 2018 03:59 م
الكويت: حريصون على حماية حقوق العاملين من مختلف الجنسيات أمير الكويت


أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، حرصها على أداء دورها الكامل لحماية العاملين فى القطاع الاهلى الكويتى من مختلف الجنسيات؛ وذلك من خلال السبل القانونية والإجراءات المحددة فى نطاق صلاحياتها.


وقالت المتحدث الرسمى باسم الهيئة اسيل المزيد -  فى تصريح صحفى اليوم السبت - إن الهيئة تبدأ إجراءاتها حيال حقوق العاملين فى القطاع الأهلى بالتدرج الذى يحفظ حقوقها، ولا يؤثر على سير المشروعات والعقود الحكومية، باعتبار أن العمالة المتضررة مسجلة على عقود ومشروعات حكومية.


وأشارت إلى أن بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى تتناقل بين حين وآخر معلومات غير دقيقة فيما يخص حقوق العاملين فى شركات متعثرة فى سداد رواتب عمالها والمخالفة لقانون العمل، موضحة أن ذلك تزامن مع تصريحات لبعض الدول عن أوضاع رعاياهم فى الكويت.


وأضافت أن الهيئة أوقفت فى البداية ملفات الشركات المتخلفة عن سداد أجور العمالة ومنعتها من استقدام عمالة، وخاطبت الجهات الحكومية المتعاقدة مع تلك الشركات المتعثرة، ليتم صرف أجور العمالة ومستحقاتها من الدفعات المالية المستحقة للشركات لدى الجهات الحكومية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت: لا صحة لما نُشر بمواقع التواصل عن إجراءات بحق العمالة الفلبينية

الكويت

اخبار الكويت

اخبار العالم

الكويت اليوم



لا تفوتك
السيسى يجتمع بوزير الإسكان.. ويؤكد: المدن الجديدة ستوفر حياة أفضل للمواطنين

السيسى يجتمع بوزير الإسكان.. ويؤكد: المدن الجديدة ستوفر حياة أفضل للمواطنين

مجلس النواب ردا على البرلمان الأوروبى بشأن "الإعدامات": تقريركم ينم عن جهل

مجلس النواب ردا على البرلمان الأوروبى بشأن "الإعدامات": تقريركم ينم عن جهل

فى ذكرى رحيل الأستاذ.. هيكل فى "زيارة جديدة للتاريخ": تأخرت عن لقاء ملك إسبانيا ثلث ساعة.. والمارشال مونتجمرى يعود للعلمين بعد 25 عاما على الحرب.. ويؤكد: تمنيت مقابلة آينشتين مرة أخرى

فى ذكرى رحيل الأستاذ.. هيكل فى "زيارة جديدة للتاريخ": تأخرت عن لقاء ملك إسبانيا ثلث ساعة.. والمارشال مونتجمرى يعود للعلمين بعد 25 عاما على الحرب.. ويؤكد: تمنيت مقابلة آينشتين مرة أخرى

لجنة شئون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبد المنعم أبو الفتوح.. نيابة أمن الدولة تتسلم التقرير الطبى للقيادى السابق بالإخوان.. وتتهمه بالتخطيط لقلب نظام الحكم.. وتواجهه بالأحراز ومحضر التحريات

لجنة شئون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبد المنعم أبو الفتوح.. نيابة أمن الدولة تتسلم التقرير الطبى للقيادى السابق بالإخوان.. وتتهمه بالتخطيط لقلب نظام الحكم.. وتواجهه بالأحراز ومحضر التحريات

صحيفة واشنطن بوست: محمد صلاح يساهم فى تراجع الحوادث العنصرية فى إنجلترا

صحيفة واشنطن بوست: محمد صلاح يساهم فى تراجع الحوادث العنصرية فى إنجلترا

الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة