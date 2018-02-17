الكويت: إصدار 9 آلاف و521 مراسلة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال 2017





الكويت (أ ش أ)

أعلن الجهاز المركزى الكويتى لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، إصدار 9 آلاف و521 مراسلة لعدد من الجهات الحكومية، وغير الحكومية، تتعلق بمعاملات المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2017.

وقال مدير إدارة المعلومات فى الجهاز المركزى عبدالله الفرحان - فى تصريح صحفى اليوم السبت - إن المراسلات استفاد منها 14 ألفا و397 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية، لافتا إلى أن العدد الأكبر من المراسلات، تم توجيهه إلى وزارة الصحة، بواقع 4 آلاف و468 مراسلة تتعلق بالمواليد والوفيات، خاصة ب 6 آلاف و694 شخصا.

وأضاف أن الجهاز وجه ألفين و356 مراسلة لإدارة التوثيقات الشرعية فى وزارة العدل، استفاد منها 3 آلاف و310 أشخاص، وألف و111 مراسلة لوزارة الداخلية، خاصة بألف و117 شخصا، فضلا عن 292 مراسلة للجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، استفاد منها 588 شخصا، و94 مراسلة لوزارة الدفاع، خاصة ب406 أشخاص.