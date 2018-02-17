القبض على عاطل يدير شقته لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الغردقة

القبض على عاطل يدير شقته لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الغردقةالسبت، 17 فبراير 2018 04:10 م
شبكة دعارة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل يدير مسكنه لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم ضبط عاطل وساقطة خلال ممارسة الدعارة بالمسكن، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية، مفادها أن "مصباح . ا" وشهرته "بوحة" عاطل، مقيم مساكن أبوعشرة أول الغردقة، السابق اتهامه فى عدد 4 قضايا "إدارة مسكن للدعارة"، بإدارة مسكنه لممارسة أعمال الدعارة السرية بمقابل مادى وبدون تمييز، وكذا تسهيل واستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن للرجال راغبى المتعة الجنسية المحرمة، ليتحصل منهن على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد شريف خليل ضابط مباحث قسم حماية الآداب، من ضبطه وضبط "شيماء . م" ساقطة، مقيمة العصافرة بحرى بالإسكندرية، حال ممارستها الدعارة مع "أيمن. ث" عاطل، مقيم أخميم بسوهاج، داخل الشقة سالفة الذكر، مقابل أجر مادى قدره 300 جنيه، يتقاسمه المتهم الأول مع الثانية، كما عثر بحوزته على عدد 10 أقراص لعقار التامول المخدر.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2445 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2017، وأخطرت النيابة العامة.
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