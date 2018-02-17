video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 فبراير 2018 06:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على صاحب محل هواتف لابتزازه سيدة بصور عارية مركبة فى الغربية

السبت، 17 فبراير 2018 03:44 م
القبض على صاحب محل هواتف لابتزازه سيدة بصور عارية مركبة فى الغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن المنوفية


الغربية - محمد طارق
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة زفتى، وضباط مباحث الإنترنت بالغربية، من ضبط صاحب محل هواتف بمدينة زفتى، لابتزازه ربة منزل بعد بيعها هاتف محمول له وتركيبه صورها على صور عارية وتهديدها بنشرها على "فيس بوك".
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث بالغربية، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل مقيمة ببندر زفتى تتهم فيه "محمد م" صاحب محل هواتف ببندر زفتى، باستخدام برامج لاسترجاع الصور الموجودة على الهاتف وتركيبها على صور وأجساد عارية، وتهديدها بنشر الصور على الإنترنت ليعاشرها ويأخد مبلغ 70000 جنيه.
 
تم تشكيل فريق بحث قاده العقيد حسام رشاد مباحث الإنترنت، والرائد مهندس عمرو المصرى، والرائد عبد العزيز الهيتمى رئيس مباحث قسم شرطة زفتى، وتم القبض على المتهم وبحوزته 2 هاتف محمول عليها صور السيدة ورسائل التهديد، واعترف المتهم وتم تحرير محضر رقم 17 39 جنح القسم، وعرضه على النيابة برئاسة المستشار هاشم إبراهيم، والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه فى الغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربيه

مباحث الانترنت

قسم شرطة زفتي

مدير امن الغربيه



لا تفوتك
الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد: أمطار على الوجه البحرى غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

فيديو ..طاعن على قرارت الوطنية للانتخابات يصطحب أرنبا: يثبت امتلاكى مليونا

فيديو ..طاعن على قرارت الوطنية للانتخابات يصطحب أرنبا: يثبت امتلاكى مليونا

بيان القوات المسلحة التاسع بشأن العملية سيناء 2018.. القضاء على 7 تكفيريين واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة.. تدمير 158 وكرا إرهابيا وتفجير 45 عبوة ناسفة.. وإحباط تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الغربية

بيان القوات المسلحة التاسع بشأن العملية سيناء 2018.. القضاء على 7 تكفيريين واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة.. تدمير 158 وكرا إرهابيا وتفجير 45 عبوة ناسفة.. وإحباط تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الغربية

5 أسئلة تطارد كوبر فى الشارع المصرى قبل كأس العالم 2018 بروسيا.. تجديد عقده مع الفراعنة.. استبعاد إكرامى وضم محمد الشناوى.. مصير حسين الشحات.. الوجوه الجديدة فى المونديال.. وإنهاء ملف الوديات

5 أسئلة تطارد كوبر فى الشارع المصرى قبل كأس العالم 2018 بروسيا.. تجديد عقده مع الفراعنة.. استبعاد إكرامى وضم محمد الشناوى.. مصير حسين الشحات.. الوجوه الجديدة فى المونديال.. وإنهاء ملف الوديات

فصل توأم ملتصق بمنطقتى الصدر والبطن بمستشفى الشاطبى الجامعى

فصل توأم ملتصق بمنطقتى الصدر والبطن بمستشفى الشاطبى الجامعى

فيديو.. فى ذكرى رحيل «الاستاذ».. معلومات لا تعرفها عن محمد حسنين هيكل

فيديو.. فى ذكرى رحيل «الاستاذ».. معلومات لا تعرفها عن محمد حسنين هيكل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة