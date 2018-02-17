القبض على صاحب محل هواتف لابتزازه سيدة بصور عارية مركبة فى الغربية





الغربية - محمد طارق

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة زفتى، وضباط مباحث الإنترنت بالغربية، من ضبط صاحب محل هواتف بمدينة زفتى، لابتزازه ربة منزل بعد بيعها هاتف محمول له وتركيبه صورها على صور عارية وتهديدها بنشرها على "فيس بوك".

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث بالغربية، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل مقيمة ببندر زفتى تتهم فيه "محمد م" صاحب محل هواتف ببندر زفتى، باستخدام برامج لاسترجاع الصور الموجودة على الهاتف وتركيبها على صور وأجساد عارية، وتهديدها بنشر الصور على الإنترنت ليعاشرها ويأخد مبلغ 70000 جنيه.

تم تشكيل فريق بحث قاده العقيد حسام رشاد مباحث الإنترنت، والرائد مهندس عمرو المصرى، والرائد عبد العزيز الهيتمى رئيس مباحث قسم شرطة زفتى، وتم القبض على المتهم وبحوزته 2 هاتف محمول عليها صور السيدة ورسائل التهديد، واعترف المتهم وتم تحرير محضر رقم 17 39 جنح القسم، وعرضه على النيابة برئاسة المستشار هاشم إبراهيم، والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .