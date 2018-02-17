القبض على المتهمين بالسطو على سيارة شركة أدوية فى الجيزة





كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على موظف بشركة أدوية، لاتهامه بالاستعانة بعدد من المسلحين، للسطو المسلح على سيارة نقل أموال تابعة للشركة، إلا أن قائد السيارة تمكن من الإفلات من الجناة، وتمكن رجال المباحث من ضبط 5 متهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد تعرض سيارة تابعة لشركة أدوية لسطو مسلح من جانب مجهولين، حيث أطلق المتهمين الأعيرة النارية إلا أن قائد سيارة الشركة تمكن من الهرب من الجناة.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن سيارة الشركة كانت تحتوى على مبلغ 400 ألف جنيه، وأن المتهمين فشلوا فى الإستيلاء عليها، حيث تمكن قائد سيارة الشركة من الهرب خلال مطاردتهم له وإطلاقهم الأعيرة النارية.

وبإجراء التحريات تبين أن موظف بالشركة متورط فى التحريض على الجريمة، حيث استعان بالمتهمين لتنفيذ عملية السطو المسلح على سيارة الشركة، والاستيلاء على المبلغ المالى، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، كما تم القبض على 5 من المتهمين المسلحين منفذى الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.