القبض على المتهمين الهاربين فى حادث السطو المسلح على مدرسة بمدينة نصر





كتب كريم صبحى

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على بافى أفراد التشكيل العصابى، مرتكب واقعة حادث السطو المسلح على مدرسة خاصة بمدينة نصر ومقتل خفيرها، وتم ضبط المتهمين الهاربين وبحوزتهما المسروقات.

كانت أجهزة الامن توصلت للمتهمين عقب وقوع الحادث بساعات وتم ضبط باقى المتهمين الهاربين " فى مكان اختبائهما وتبين أنهما مطلوبين فى احكام جنائية، وبحوزتهم المسروقات جهاز "لاب توب"، والمبالغ المستولى عليها من المدرسة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه، وأنهم تمكنوا من دخول المدرسة بأسلوب التسلق، ولدى مشاهدتهم للمجنى عليه "فرد أمن" تعدوا عليه بالضرب، وقاموا بتوثيقه وتكميم فمه ووضع جلبابه على رأسه، ما أدى لوفاته، وتمكنوا من سرقة جهاز لاب توب، وفروا هاربين.

المتهم الثانى