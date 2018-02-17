العراق: إصابة 4 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

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أصيب أربعة مدنيين اليوم السبت، فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد ، وذلك حسبما ذكر مصدر أمنى عراقى .

وقال المصدر وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية بناحية اليوسفية ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح مختلفة.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب.