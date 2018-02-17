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العراق: إصابة 4 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد

السبت، 17 فبراير 2018 05:02 م
العراق: إصابة 4 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد انفجار فى بغداد- أرشيفية


أ ش أ
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أصيب أربعة مدنيين اليوم السبت، فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى بغداد ، وذلك حسبما ذكر مصدر أمنى عراقى

وقال المصدر وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية بناحية اليوسفية ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح مختلفة.
وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب.

 


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