الصحة: ضم 36 ألف طالب جامعى لمبادرة شباب مصر للحد من الزيادة السكانية





كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى المجلس القومى للسكان، إطلاق خطة طموحة بأول مارس القادم ضمن "مبادرة شباب جامعات مصر" للوصول إلى 36 ألف طالب جامعى بنهاية مايو 2018، ليصبحوا شريك فى تنفيذ ورفع وعى زملائهم بمشكلات القضية السكانية، يأتى فى إطار تفعيل للبروتوكول المبرم بين المجلس القومى للسكان ومنظمة "اليونيسيف".

جاء ذلك خلال ورشة عمل لمنسقى الجامعات عقدت ليومين لضبط الخطط المحلية السكانية بناء على دراسة وتقييم الوضع السكانى الحالى بمحافظات مصر بحضور رؤساء المجالس القومية للسكان بـ 27 محافظة.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، أن الورشة تهدف إلى تمكين ورفع مهارات وقدرات مديرى الأفرع بالمجلس القومى للسكان لإدارة البرنامج السكانى بشكل كفء وكتابة التقارير الفنية، ووضع خطة سكانية عاجلة لرفع الوعى المجتمعى، ودعم الخطط السكانية المحلية ، وتعديل وتطوير الخطط بالمحافظات، ووضع تطبيق عملى لأهداف الخطة المنضبطة ومستهدفاتها فى محافظات كل إقليم، للخروج بتصور لأهداف ومستهدفات خطة كل محافظة.

وأضاف توفيق انه خلال الورشة تم إطلاق الخطة المساعدة للخطة المنضبطة للسكان 2030 والتى تهدف إلى رفع الوعى الصحى والمجتمعى "مبادرة شباب مصر"، لتحديد اليات وخطوات التنفيذ والتطبيق العملى للخطة، ووضع تصور مبدئى للخطة التوعوية، وتحديد معوقات التنفيذ وسبل تزليلها.

وأشار توفيق إلى أن " مبادرة شباب مصر " سيتم تنفيذها بالتوازى على محورين الأول سوف يقوم طلاب الجامعات بعدد (100) طالب بعقد جلسات توعية بنظام الند للند داخل الجامعات بالتعاون مع وكلاء الكليات لشئون الطلبة، حيث يعقد الطالب لقاء تثقيفى لعدد خمسة من أقارنه لتكوين مجموعة من 6 طلاب تقوم كل مجموعة بعقد ثلاث لقاءات توعوية ليتم بناء القدرات ل 6 الاف طالب ومن ثم الوصول الى المستهدف وهو 36 الف طالب بنهاية شهرمايو 2018.

وأكد توفيق أن المحور الثانى سيكون من خلال اختيار 50 طالب جامعى للنزول للمجتمع ونشر الثقافات التوعوية لمفهوم الأسرة الصغيرة والعادات الصحية السليمة بهدف رفع الخصائص السكانية للمواطنين، مشيراً إلى أنه مستهدف الوصول إلى 36 ألف مواطن بنهاية مايو 2018، بـ 54 منطقة مركزية بالمحافظات ذات الأولويات الخاصة بناء على دراسة أعدت فى هذا الشأن، ورفع وعيهم بالمشكلة السكانية بالإضافة إلى رفع وعيهم الصحى من خلال التركيز على التثقيف المجتمعى بالتعاون مع الجامعات.

الجدير بالذكر أن المبادرة انطلقت بـ 15 محافظة من خلال 12 جامعة كمرحلة أولى للمبادرة، حيث سيتم تدريب الطلاب على 4 ملفات هى الأنماط الصحية السليمة، وتنظيم الأسرة، والتغذية السليمة فى كل المراحل العمرية، إضافة إلى الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية.