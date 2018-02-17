الصحة تنفى رواية أطباء دكرنس: رصدنا "الطبيب المزيف" قبل الكشف على المرضى

الصحة تنفى رواية أطباء دكرنس: رصدنا "الطبيب المزيف" قبل الكشف على المرضىالسبت، 17 فبراير 2018 04:17 م
الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تشديد الرقابة على المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، بعد واقعة انتحال شاب يعمل فى قاعة أفراح لصفة طبيب امتياز بمستشفى دكرنس العام بالدقهلية.
وقال الدكتور سعد مكية، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن "الطبيب المزيف" لم يمارس عمل الأطباء ولم يوقع الكشف على أى حالات من المرضى، وتم ضبطه بمجرد دخوله قسم الاستقبال بالمستشفى، إذ تعرف عليه الأطباء والتمريض، إذ تعرف عليه أحد الأطباء لمعرفته به من قبل، وجرى إبلاغ مدير المستشفى والشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، وحاليا يخضع للتحقيق.
وأشار "مكية"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذا الشخص الذى حاول انتحال صفة طبيب امتياز لم يكشف على المرضى أو يدخل غرف العمليات والأشعة، وتابع نافيا ما قاله بعض أطباء المستشفى من أنه مارس العمل وخيّط الجروح لبعض المرضى: :"رصدناه سريعا وتعاملنا معه قانونيا".
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم التشديد على كل المستشفيات بضرورة التحقق من المترددين عليها، منعا لتسلل مثل هذه الحالات للمستشفيات، متابعا: "لا يتم التعامل مع أطباء الامتياز داخل مستشفيات الصحة، وكل طبيب يتم تكليفه بالمستشفى تُفحص بياناته ويتم التأكد منها فى الوزارة بشكل مركزى".
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