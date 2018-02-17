الصحة تفحص 34 ألف و803 مواطنين ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى





كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الكشف وعمل الفحوصات لــ 34 ألف و803 مواطن ترددوا على 56 قافلة طبية بـ 17 محافظة منذ إطلاق الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس "سى" 2020، التى بدأت يوم 13 فبراير الماضى.

ويأتى هذا فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لإعلان مصر خالية من فيروس سى 2020، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومشيخة الأزهر.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن محافظة الشرقية هى أكثر المحافظات التى شهدت اقبالاً حيث وصل عدد المترددين بها إلى 6 آلاف و322 مواطن، فيما سجلت محافظة أسوان الأقل تردداً حيث تردد عليها 357 مواطن، وسجلت محافظة الدقهلية 1632 مواطن، والمنوفية 3621 مواطن، والغربية 2402 مواطن، والفيوم 1612 مواطن، وبنى سويف 1481 مواطن، والمنيا 2168مواطن، واسيوط 1201 مواطن، وسوهاج 2315 مواطن، وقنا 1438 مواطن، والأقصر 1054 مواطن، والبحر الأحمر886 مواطن، وبورسعيد 1007مواطن، ودمياط 2800مواطن، والقاهرة 2148 مواطن، والجيزة 2356 مواطن.

جدير بالذكر أن الحملة تقوم بالمسح الطبى من خلال عمل تحليل Elisa وRapid Test للكشف على الأجسام المضادة لفيروس "سى" ومن تأتى نتائجه إيجابية يجرى له تحليل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، ومن يثبت إصابته يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.