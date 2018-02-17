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السوشيال ميديا تودع "محمد متولى" بـ : بطة مش ليك يا مرزوق و"نصحى مع بعض شوية"

السبت، 17 فبراير 2018 10:32 م
السوشيال ميديا تودع "محمد متولى" بـ : بطة مش ليك يا مرزوق و"نصحى مع بعض شوية" الراحل محمد متولى


كتب آسر أحمد
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نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، الفنان "محمد متولى" الذى رحل، منذ قليل، عن عمر يناهز الـ 73 عاماً بعد تعرضه لأزمة صحية.

 

وودعه جمهوره بالعديد من الجمل التى اشتهر بها فى أفلامها وأشهرها جملته الشهيرة فى فيلم سلام يا صاحبى مع الفنان عادل أمام قائلاً "بطة مش ليك يا مرزوق" فيرد الزعيم "انا مفيش مره مبتحبنيش".

 

وكتب أحد المشاركين فى وداع الفنان، قائلاً: "رحمك الله يا فنان المحامى في الراية البيضة العامل الدحلاب فى الشهد والدموع"، بينما كتب آخر " البقاء لله، فنان جميل الله يرحمه ويحسّن إليه"، وشارك أحد المغردين قائلاً: " الله يرحم الفنان القدير محمد متولى خوليو السينما المصرية، مشهد من أروع مشاهد الراحل".

 

كما شارك المغردون بمشهد الفنان الشهير فى فيلم "مطب صناعى" مع الفنان "أحمد حلمى" مجسداً شخصية الحاج إسماعيل.

https://www.youtube.com/watch?v=e3bhKxneEC8

 

شارك الفنان فى العديد من الأعمال الفنية هى : مسلسل أرابيسك، وليالى الحلمية، وزيزينيا، وقلبى ليس فى جيبى، والمال والبنون" ومسلسل "وضع أمنى"، وقدم العديد من الأفلام أشهرها "سلام يا صاحبى"، وخلى بالك من زوزو عام 1972، والعقرب، وواحد صعيدى،  كما شارك فى مسرحيات "شارع محمد على والبرنسيسة".

يذكر أن محمد متولى ولد فى شبين الكوم بالمنوفية عام 1945، لينتقل بعدها للإقامة بالإسكندرية، حيث التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها فى المعهد العالى للفنون المسرحية، ليبدأ مسيرته الفنية منذ السبعينيات.


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