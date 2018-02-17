السعودية تدين هجوم مدينة مايدوجورى النيجيرية الانتحارى





(أ ش أ)

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للهجوم الانتحارى الذى وقع فى مدينة مايدوجورى بشمال شرق نيجيريا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر السعودى تشديد المملكة على نبذ الإرهاب بكل أنواعه وأينما كان، وأيا كانت مصادره ودوافعه ومبرراته، مقدما العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.