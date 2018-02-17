السعودية تدين هجوم مدينة مايدوجورى النيجيرية الانتحارى

السعودية تدين هجوم مدينة مايدوجورى النيجيرية الانتحارىالسبت، 17 فبراير 2018 09:23 م
العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
(أ ش أ)
إضافة تعليق
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للهجوم الانتحارى الذى وقع فى مدينة مايدوجورى بشمال شرق نيجيريا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر السعودى تشديد المملكة على نبذ الإرهاب بكل أنواعه وأينما كان، وأيا كانت مصادره ودوافعه ومبرراته، مقدما العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
إضافة تعليق
فى ذكرى رحيل الأستاذ.. هيكل فى "زيارة جديدة للتاريخ": تأخرت عن لقاء ملك إسبانيا ثلث ساعة.. والمارشال مونتجمرى يعود للعلمين بعد 25 عاما على الحرب.. ويؤكد: تمنيت مقابلة آينشتين مرة أخرى
لجنة شئون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبد المنعم أبو الفتوح.. نيابة أمن الدولة تتسلم التقرير الطبى للقيادى السابق بالإخوان.. وتتهمه بالتخطيط لقلب نظام الحكم.. وتواجهه بالأحراز ومحضر التحريات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة