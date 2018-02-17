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السبت، 17 فبراير 2018 09:53 م
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السعودية تدين هجوم مدينة مايدوجورى النيجيرية الانتحارى

السبت، 17 فبراير 2018 09:23 م
السعودية تدين هجوم مدينة مايدوجورى النيجيرية الانتحارى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز


(أ ش أ)
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للهجوم الانتحارى الذى وقع فى مدينة مايدوجورى بشمال شرق نيجيريا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر السعودى تشديد المملكة على نبذ الإرهاب بكل أنواعه وأينما كان، وأيا كانت مصادره ودوافعه ومبرراته، مقدما العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.


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مدينة مايدوجورى

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