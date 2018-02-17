الرئيس اللبنانى: عبء النزوح صار مرهقا على لبنان كما هو على النازحين أنفسهم





بيروت أ ش أ

أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، أن عبء النزوح صار مرهقا على لبنان كما هو على النازحين أنفسهم ، لافتا الى أن الحاجة إلى الحل أضحت ملحة أكثر من أى وقت مضى.

جاء ذلك فى كلمة الرئيس اللبنانى ، خلال افتتاح المؤتمر الرئاسى لبناء السلام عام 2018 ، مساء الجمعة، والتى تنظمه أندية الروتارى فى بيروت على مدى يومين ، وشارك فيه السيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس كتلة المستقبل النيابية اللبنانية فؤاد السنيورة ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وعدد من الوزراء والمسئولين بلبنان.

وقال إن أندية الروتارى فى لبنان ساهمت فى مشاريع إنمائية وإنسانية وصحية وبيئية ، من بينها إنشاء بنك للدم وتقديم سيارات اسعاف وتجهيز عيادات طبية وإنشاء مشاغل يدوية فى القرى وتجهيز مختبرات عدد كبير من المدارس وتزويد الطلاب بأجهزة كمبيوتر ، الى حماية غابة الأرز بعد الإهمال الذى طالها خلال سنوات الحرب وإطلاق حملة تشجير لبنان ومساعدة الجمعيات التى تعنى بذوى الاحتياجات الخاصة ودور المسنين.

وأضاف أن أهم مشاريع أندية الروتارى فى لبنان العمل على تأمين مياه نقية لطلاب المدارس الرسمية ، لافتا إلى أن تلك المشاريع نفذت حتى اليوم فى 780 مدرسة.

من جانبه ، أشار السيد عمرو موسى إلى أن المياه هى إحدى المشاكل التى تواجه المجتمع العربى ، وقال " يجب أن نعى أننا نعيش القرن 21 ، وهو قرن جديد يجب أن نكون قادرين على الاسهام فيه ، كما أننا نعيش عصر العولمة وعلينا فهم الأولويات فى المجتمع ، وأمامنا آفاق للوصول اليها بالحكم الرشيد ، وبمثل هذه المبادرات التى تقوم بها الروتارى وكل منظمات المجتمع المدني.

تجدر الاشارة الى أن المؤتمر سيتناول خلال اليومين المقبلين موضوعات متعددة كالتغير المناخى والاحتباس الحرارى وتأثير التنمية الاقتصادية والنزوح والمسائل الجيوسياسية على المياه فى الشرق الأوسط.

ويشارك فى المؤتمر غدا عدد من المتحدثين من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة اللبنانى غسان حاصبانى ووزير الإعلام ملحم الرياشى ووزير الاتصالات جمال الجراح إضافة إلى العديد من النواب والوزراء.

وسيتضمن المؤتمر حلقات تدريبية للمشاركين تتمحور حول أهمية النظافة والصحة فى المدارس اللبنانية بهدف نشر التوعية لديها كى تعمل على تأمين المياه النظيفة لتلاميذها وضمان استدامة أنظمة تنقية المياه الخاصة بها.

تجدر الاشارة الى ان منظمة الروتارى ، ضمن شبكة واسعة ، تضم أكثر من 35,000 ناد فى مختلف بلدان العالم يعملون بتعاون وتآزر على تعزيز السلام ومحاربة الأمراض وتأمين المياه النظيفة وتوفير النظافة وإنقاذ الأمهات والأولاد ودعم التعليم وإنماء الاقتصاديات المحلية.

ومن بين الأنشطة الرئيسية التى تقوم بها المنظمة هو المؤتمر الرئاسى السنوى الذى تطلقه كل عام ، والذى يهدف إلى إرساء الصلة بين السلام ومجالات عمل المنظمة.