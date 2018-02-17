الذهب يتراجع للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 660 جنيها للجرام





كتب - إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت بقيمة 3 جنيهات أخرى بعد تراجع بقيمة جنيهين ليصبح إجمالى تراجعات الذهب 5 جنيهات، بالتزامن مع انخفاض السعر العالمى للأوقية بقيمة 7 دولارات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 660 جنيها للجرام.



وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 566 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 660 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 754 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5280 جنيه.

الأوقية : 1347 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.