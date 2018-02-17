الذهب يتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام

الذهب يتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرامالسبت، 17 فبراير 2018 10:08 ص
ذهب
كتب - إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت، بقيمة جنيهين، بالتزامن مع انخفاض السعر العالمى للأوقية بقيمة 7 دولارات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً فى مصر 662 جنيها للجرام.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى:
سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 569 جنيها للجرام
سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 663 جنيها للجرام
سعر الذهب عيار 24 سجل 757 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5304 جنيه
الأوقية : 1347 دولار
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
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