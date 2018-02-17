الذهب يتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام





كتب - إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت، بقيمة جنيهين، بالتزامن مع انخفاض السعر العالمى للأوقية بقيمة 7 دولارات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً فى مصر 662 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 569 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 663 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 24 سجل 757 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5304 جنيه

الأوقية : 1347 دولار

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.