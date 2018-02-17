"الدولية للأسمدة والكيماويات" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى





كتب هانى الحوتى

تصدرت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 1971.1 ألف ورقة بقيمة قدرها 2529.5 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن الشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 961.5 ألف ورقة، بقيمة قدرها 1035.3 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث آراب للتنمية الاستثمار العقارى، بحجم تداول بلغ 938 ألف ورقة، وبقيمة 399.1 ألف جنيه.

وجاءت شركتا بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 8.8 ألف ورقة، وبقيمة 8.1 ألف جنيه، بحجم تداول الثانية 4.5 ألف ورقة، بقيمة 1.6 ألف جنيه.



