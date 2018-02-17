الحكومة البولندية تثير استياء المواطنين خلال حديث عن "جناة يهود" خلال المحرقة





ميونخ (أ ف ب)

أثار رئيس الحكومة البولندية السبت، موجة استياء عندما أشار إلى وجود "جناة يهود" خلال المحرقة التى استهدفت اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك فى إطار دفاعه عن القانون الأخير الذى أقر فى بلاده بهدف الدفاع عن أى اتهامات لبولندا بالتواطؤ مع النازيين خلال المحرقة.

وجاء كلام المسئول البولندى ماتيوس مورافيسكى، ردا على سؤال للصحفى الإسرائيلى رونين برجمان فى ألمانيا، الذى سأله ما إذا كان سيتعرض للملاحقة فى بولندا إذا روى تاريخ أفراد عائلته الذين تم نفيهم وقتلهم بعد أن وشى بهم جيران بولنديون لهم لدى ألجستابو خلال الحرب العالمية الثانية.

ورد رئيس الحكومة البولندية على السؤال خلال مشاركته فى مؤتمر ميونيخ للأمن قائلا "لن يعاقب ولن يجرم من يقول إنه كان هناك جناة بولنديون (شاركوا فى المحرقة) كما كان هناك جناة يهود واخرون أوكرانيون أو ألمان".

وتابع المسئول البولندى "بالطبع لن يلاحق أشخاص يقولون إنه كان هناك جناة بولنديون، لأن هذا الأمر حدث إلا أننا لا نستطيع الخلط بين الجناة والضحايا لأن ذلك سيشكل إهانة لكل اليهود ولكل البولنديين الذين عانوا كثيرا خلال الحرب العالمية الثانية".