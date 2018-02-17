الجيش الموريتانى يطلق النار على منقبين غير شرعيين عن الذهب شمال البلاد





نواكشوط (أ ش أ)

أكدت القيادة العامة لأركان الجيوش فى موريتانيا، أنه تم رصد عنصر يحاول دخول المنطقة العسكرية المغلقة شمال البلاد، وأن وحدة من المنطقة العسكرية الثانية نصبت كمينا قرب منطقة "بير عمران" وقبل منتصف الليل بقليل، اقتحمت الوحدة سيارة رباعية الدفع، تم ايقافها بإطلاق النار بعد امتناعها عن إطاعة الأوامر.

وأوضح بيان أصدرته القيادة اليوم السبت، أنه تبين لاحقا أن السيارة تعود لمنقبين غير شرعيين عن الذهب وكانت تقل 8 أشخاص أصيب أحدهم فى الكتف بطلق نارى خلال عملية الايقاف، وأن الوحدة قدمت الإسعافات الأولية للمصاب، وجرى إخلاؤه جوا إلى المستشفى العسكرى فى نواكشوط لاستكمال العلاج.

ودعا البيان المواطنين إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن قيادة الاركان العامة بهذا الخصوص حفاظا على أرواحهم وأمن وطنهم.

يشار إلى أن الحكومة الموريتانية سمحت خلال العامين الماضيين لعشرات الآلاف من الموريتانيين بالتنقيب السطحى عن الذهب لكنها خصصت مناطق لعمليات التنقيب فى حين يحاول منقبون من وقت لآخر المغامرة بالتنقيب فى مناطق غير مرخصة.

وأعلنت موريتانيا العام الماضى مناطق كبيرة من الشمال الموريتانى المتاخم للجزائر منطقة عسكرية مغلقة.