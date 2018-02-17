الجيش السورى يقتل إرهابيا حاول التسلل عبر الحدود مع لبنان

الجيش السورى يقتل إرهابيا حاول التسلل عبر الحدود مع لبنانالسبت، 17 فبراير 2018 06:15 م
الجيش السورى
دمشق (أ ف ب)
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وقعت اشتباكات السبت، بين الجيش السورى ومجموعة حاولت التسلل من الأراضى اللبنانية فى منطقة تلكلخ فى محافظة حمص ما أسفر عن مقتل "إرهابى"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأورت سانا أن "عناصر من حرس الحدود فى الجيش العربى السورى اشتبكوا ظهر اليوم مع مجموعة إرهابية قرب قرية معربو فى ريف تلكلخ الغربى حاولت التسلل عبر أحد المعابر غير الشرعية على الحدود السورية اللبنانية" باتجاه الأراضى السورية.
وانتهت الاشتباكات، وفق سانا، "بإحباط محاولة التسلل بعد مقتل أحد أفراد المجموعة الإرهابية وفرار من تبقى باتجاه الأراضى اللبنانية".
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