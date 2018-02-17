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"الجنايات" تقرر اليوم مصير 5 متهمين بقتل عامل فى الجيزة

السبت، 17 فبراير 2018 03:00 ص
"الجنايات" تقرر اليوم مصير 5 متهمين بقتل عامل فى الجيزة قفص اتهام - أرشيفية


كتب أحمد إسماعيل
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تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب اليوم السبت، برئاسة المستشار عادل أبو المال، حكمها على 5 متهمين بقتل عامل فى مشاجرة، بالقضية رقم 4996 جنايات مركز الجيزة. ويصدر الحكم بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار والسكرتارية سمير رزق.

 

وكان مركز شرطة الجيزة تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة، وبانتقال القوات تبين أن كلا من "شعبان. س"، و"سلامة. ر"، و"أبو سريع. ر"، و"سيد. ا"، و"رجب. ا" قتلوا "عرفة رشدى" بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية. 

 

وكشفت تحريات المباحث عن أن المتهمين استعرضوا القوة والعنف ضد كل من المجنى عليهم حسن سيد وسيد أحمد وكريم على وشريف رشدى وعبد الحميد أحمد، بغرض تهديدهم، وكان شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفوسهم ثم قتلوا عرفة رشدى بإطلاق عيار أودى بحياته.


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