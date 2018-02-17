التعليم تدرب العاملين على مجال دراسة الجدوى الاقتصادية

التعليم تدرب العاملين على مجال دراسة الجدوى الاقتصاديةالسبت، 17 فبراير 2018 03:17 م
طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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نظمت الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم، فاعليات دورة دراسة الجدوى الاقتصادية بهيئة الرقابة الإدارية.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية أن التدريب استهدف 25 متدربا على مفهوم المشروعات الاستثمارية والتخطيط وعمل دراسة الجدوى الاقتصادية لإمكانية تطبيق أى مشروع ونجاحه، وتوضيح كل الوسائل اللازمة من أجل القيام بالمشروع، والمصروفات والعوائد المترتبة عليه، ودراسة الأسواق المحلية، والأسواق الخارجية.
من جهته أكد أسامة شعراوى مدير عام الإدارة العامة لشئون المركز وضبط الجودة على استمرار التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى تنفيذ مجموعة برامج، وتكرار هذا التدريب لاستفادة باقى العاملين فى هذا المجال.
وأوضح حسن خطاب، مدير الإدارة العامة للتنمية المهنية بالمركز على زيادة وعى المتدربين بعمل هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد، وأسس التحليل المالى، والنسب المالية.
وفى سياق متصل، أكدت أمل اسير منسقة البرنامج على استفادة المتدربين بدور معايير المحاسبة والمراجعة فى حوكمة الشركات، ومتابعة تنفيذ المشروعات.
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