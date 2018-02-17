"التخطيط": الحكومة تستهدف رفع مشاركة المرأة لـ35% من قوة العمل بحلول 2030

كتب - إسلام سعيد

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن وزارتها ساهمت بالعديد من الإجراءات التى تساعد على تمكين المرأة، كما تم توفير العديد من برامج التدريب التى تساعد المرأة العاملة من تعزيز كفاءتها لتمكنها من المنافسة على الوظائف القيادية، مشيرة إلى أن الشباب والمرأه هما العنصران ذوى الأولوية فى رؤية مصر 2030والتى تستهدف فى كافة محاورها الاهتمام بالمساواة بين الجنسين.

وأضافت، أن الرؤية تركز على النمو الاحتوائى المستدام خاصة للفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والشباب حيث يساهم ذلك فى رفع نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل من 22.8٪ خلال عام 2014، إلى 25٪ خلال عام 2020، وصولاً إلى 35٪ فى عام 2030.

جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الدولى السنوى الرابع لجمعية سيدات أعمال مصر 21 والمقام تحت شعار "سيدات شركاء النجاح"، برعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء.. وتبنى المؤتمر فى دورته الرابعة هذا العام فكرة تجسيد منظومة متكاملة لتعاون القطاعين العام والخاص لإبراز صورة المرأة المصرية الفعالة فى تنمية مجتمعها

وأوضحت السعيد، أن الاستراتيجية تستهدف أيضًا تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص وذلك عبر خفض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر إلى 12 ٪ فى عام 2020 لتصل النسبة إلى صفر فى المائة بحلول عام 2030، وذلك بعد أن بلغت نسبتها 26.3٪ فى عام 2013، مشيرة إلى أن عمل المرأة أصبح أمرًا مهمًا، ليس فقط لأن عدد كبير من النساء هن العائل الوحيد للأسرة، إنما لأنها صانعة الأجيال لذا فعملها يعطيها بُعدًا مهمًا فى تربية أبنائها.

وشددت السعيد على ضرورة قيام المرأة المصرية بالمنافسة للحصول على فرص العمل بصفة عامة والوظائف القيادية خاصة حتى تثبت قدرتها على القيادة والانجاز.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن يشارك فى المؤتمر أكثر من 150 سيدة أعمال من دول مختلفة وممثلى الشركات المصرية والعالمية. وينطلق المؤتمر اليوم السبت ولمدة أربعة أيام بمحافظتى القاهرة والأقصر وذلك تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء .

يُذكر أن هالة السعيد كانت قد ساهمت الأسبوع قبل الماضى فى تكريم العديد من السيدات ضمن فعاليات اختيار أكثر 50 سيدة تأثيرًا فى السوق المصري.