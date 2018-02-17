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التحفظ على 12 قارب صيد بدون ترخيص فى الدفرسوار بالإسماعيلية

السبت، 17 فبراير 2018 09:29 م
التحفظ على 12 قارب صيد بدون ترخيص فى الدفرسوار بالإسماعيلية مراكب صيد-ارشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الاجهزة الامنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة شرطة المسطحات المائية والبيئة من ضبط 12 قارب صيد صغير "فلوكة ولنش"بدون ترخيص فى حملة أمنية على المسطح المائى للبحيرات المرة فى الدفرسوار دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط قسم المسطحات المائية والبيئة بضبط 12 قارب صيد صغير"فلوكة ولنش" بدون ترخيص فى حملة امنية على المسطح المائى للبحيرات المرة فى الدفرسوار دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

 

كما تمكنت الحملة من إزالة عددا من التعديات "عشش" على المسطح المائى بالبحيرات المرة وإعدام 3 بدل صيد بالدفرسوار.

 

تم التحفظ على المضبوطات، تحررت المحاضر اللازمة للمخالفين واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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